Мэрия Нижнего Тагила вложит 41 млн в строительство дома для расселения ветхого жилья

В конце августа ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» объявило конкурс по поиску исполнителя, который предоставит 12 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле на сумму 14,8 миллиона рублей. Всего было размещено шесть закупок. Согласно техническому заданию, каждая квартира должна иметь площадь не менее 31 квадратного метра, не считая лоджий, балконов, веранд и террас.