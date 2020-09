Мэрия Нижнего Тагила вложит 41 млн в строительство дома для расселения ветхого жилья

Администрация Нижнего Тагила планирует вложиться в строительство многоквартирного жилого дома для расселения людей из аварийного жилья. В общей сложности планируется приобрести 25 квартир.

Жилой дом должен быть построен из кирпича, блоков или железобетонного материала (блоки, панели, каркас с заполнением) и подключен к централизованным инженерным сетям (канализации, электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, вентиляции, отоплению, а также иметь противопожарную безопасность, мусороудаление и газоснабжение, если они предусмотрены проектной документацией). К числу иных требований относятся легкосбрасываемые оконные блоки, освещение в подъезде антивандальными светильниками, благоустроенная придомовая территория (озеленение, архитектурные формы, детские площадки). Что касается квартир, то в них должен быть выполнен полный комплекс строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ по капитальному строительству. Застройщик должен передать помещения администрации города не позднее 45 дней с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. При этом срок ввода не должен быть позднее 1 ноября 2021 года. Начальная стоимость контракта составляет 41 миллион рублей. Заявки от застройщиков принимаются до 29 сентября. В конце августа ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» объявило конкурс по поиску исполнителя, который предоставит 12 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле на сумму 14,8 миллиона рублей. Всего было размещено шесть закупок. Согласно техническому заданию, каждая квартира должна иметь площадь не менее 31 квадратного метра, не считая лоджий, балконов, веранд и террас.

