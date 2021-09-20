Десятилетний рекорд побила розничная цена на гречку в России

Десятилетний рекорд побила розничная цена на гречку в России
Десятилетний рекорд побила розничная цена на гречку в России
Сегодня, 12:30ЭкономикаФото: 1MI
Стоимость гречневой крупы впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм. Такое повышение цены наблюдалось летом 2021 года. В августе цена крупы в среднем в магазинах составляла 102,5 рубля.

Последний раз подобный рост был зафиксирован только в мае 2011 года, когда цена превышала 112 рублей за килограмм, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2020 года рост цены на гречку наблюдался по причине высокого спроса в начале пандемии коронавируса. Тогда граждане готовились к самоизоляции и покупали продукты, имеющие длительный срок хранения. Летом прошлого года крупа также стала одним из наиболее подорожавших продуктов. На нее стоимость выросла почти в два раза до 87 рублей за килограмм. С октября месяца подорожание продолжилось и остановилось в начале сентября 2021 года.

Весной этого года правительством РФ был введен временный запрет на экспорт гречки. Это потребовалось для обеспечения продовольственной безопасности страны. Мера вводилась в качестве реакции на растущие цены. При этом 31 августа запрет перестал действовать.

экономикаценыгречка
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