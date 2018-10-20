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Простили 1 миллиард: жители Свердловской области попали под налоговую амнистию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Простили 1 миллиард: жители Свердловской области попали под налоговую амнистию

Сегодня, 09:00ЭкономикаФото: toptyumen.ru
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