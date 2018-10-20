Простили 1 миллиард: жители Свердловской области попали под налоговую амнистию
Сегодня, 09:00ЭкономикаФото: toptyumen.ru
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С жителей Свердловской области списали задолженности по налогам, общая сумма которых составила 1 млрд рублей.
Сообщается, что на октябрь текущего года сумма имущественной налоговой задолженности составляет 2,6 млрд рублей, из них 1,8 млрд – это транспортные налоги.
В статусе должников состоят 1,8 млн жителей области. Из их числа 3,5 тыс. человек задолжали государству более 100 тыс. рублей, 47 – по 1 млн, пишет URA.RU.
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