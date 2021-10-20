Детский стационар на Карла Либкнехта в Тагиле ожидает финансирования на реконструкцию

Детская городская больница обратилась в Министерство здравоохранения Свердловской области с заявкой о выделении 47 миллионов рублей в августе 2021 года, сообщили TagilCity.ru в учреждении.
Ранее тагильчане пожаловались на то, что в «красной зоне» детской больницы плохое состояние палат, стены обшарпаны, а по ночам бегают тараканы.
Если честно, то это место больше подходит для съемки фильмов ужасов, нежели для лечения детей. Как объяснить нехватку лекарств, койко-мест, когда бушуют эпидемии пневмонии и бронхита и детей пачками привозят в больницу. Из пяти больных кладут только одного. Ответ прост и банален — нет мест, пишет девушка в соцсетях.
Точечная дезинсекция проводится в больнице регулярно. Делается это только теми средствами, которые допускается использовать при нахождении в помещении людей.
Санитарные условия в стационаре поддерживаются в соответствии с нормативами и каждые 4 часа проводится влажная уборка, а также дезинфекция поверхностей каждые 2 часа.
Чтобы провести дезинсекцию каким-то более агрессивными способами, нужно выписывать пациентов из стационара, а пациенты — дети. Наш стационар перепрофилирован для оказания помощи детям с респираторными инфекциями — гриппом, ОРВИ, коронавирусом, то есть это «красная зона». Переместить детей в другое медучреждение на данный момент нет возможности, поэтому мы не можем освободить помещение и обработать [от тараканов] весь стационар. Локальная обработка проводится, но она, видимо, не так эффективна,сообщили в пресс-служб Детской городской больницы.
Напомним, в Нижнем Тагиле планировалось построить новую Многопрофильную детскую больницу. Фундамент для нее был заложен в районе Муринских прудов еще в 1997 году. В ноябре 2018 года областные власти, осмотрев так и недостроенное здание, решили, что его нужно доделать.
В 2019 году губернатор Свердловской области поручил до конца года разработать проект. В октябре того же года был размещен аукцион по проведению экспертизы недостроя, а уже в феврале 2020 года объявлен конкурс по созданию проекта сноса, так как власти решили, что достраивать здание нецелесообразно и нужно делать новое. При этом питерской компании было поручено создать проект новой больницы до конца года.
Однако в марте 2021 года Управлением капитального строительства было принято решение о расторжении контракта из-за нарушения его сроков и условий. Пока никаких конкретных сроков строительства многопрофильной детской больницы и объемов финансирования не называется.
Еще в 2015 году депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин заявлял, что будет приложен максимум усилий, чтобы средства на строительство были заложены в бюджет 2016 года.
Я абсолютно уверен, детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле мы построим. Сейчас идет период корректировки проекта, обновленное медзадание уже готово. Приложим максимум усилий для того, чтобы финансирование строительства клиники заложили в бюджет 2016 года, говорил тогда Вячеслав Погудин.
Однако ни на 2016 год, ни на бюджет 2017-2020-хх годов средства предусмотрены не были. Пока разбор конструкций так и не начался, застопорилось и создание проекта из-за того, что проектировщик судится с властями, решившими расторгнуть договор в одностороннем порядке.