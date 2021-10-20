Детский стационар на Карла Либкнехта в Тагиле ожидает финансирования на реконструкцию

Чтобы провести дезинсекцию каким-то более агрессивными способами, нужно выписывать пациентов из стационара, а пациенты — дети. Наш стационар перепрофилирован для оказания помощи детям с респираторными инфекциями — гриппом, ОРВИ, коронавирусом, то есть это «красная зона». Переместить детей в другое медучреждение на данный момент нет возможности, поэтому мы не можем освободить помещение и обработать [от тараканов] весь стационар. Локальная обработка проводится, но она, видимо, не так эффективна,сообщили в пресс-служб Детской городской больницы.