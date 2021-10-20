Детский стационар на Карла Либкнехта в Тагиле ожидает финансирования на реконструкцию

Детский стационар на Карла Либкнехта в Тагиле ожидает финансирования на реконструкцию
Детский стационар на Карла Либкнехта в Тагиле ожидает финансирования на реконструкцию
Сегодня, 16:12ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Детский стационар, расположенный на улице Карла Либкнехта, 35, ожидает финансирования для проведения реконструкции, так как здание нуждается в капитальном ремонте.

Детская городская больница обратилась в Министерство здравоохранения Свердловской области с заявкой о выделении 47 миллионов рублей в августе 2021 года, сообщили TagilCity.ru в учреждении.

Ранее тагильчане пожаловались на то, что в «красной зоне» детской больницы плохое состояние палат, стены обшарпаны, а по ночам бегают тараканы.

Если честно, то это место больше подходит для съемки фильмов ужасов, нежели для лечения детей. Как объяснить нехватку лекарств, койко-мест, когда бушуют эпидемии пневмонии и бронхита и детей пачками привозят в больницу. Из пяти больных кладут только одного. Ответ прост и банален — нет мест, пишет девушка в соцсетях.

Точечная дезинсекция проводится в больнице регулярно. Делается это только теми средствами, которые допускается использовать при нахождении в помещении людей.

Санитарные условия в стационаре поддерживаются в соответствии с нормативами и каждые 4 часа проводится влажная уборка, а также дезинфекция поверхностей каждые 2 часа.

Чтобы провести дезинсекцию каким-то более агрессивными способами, нужно выписывать пациентов из стационара, а пациенты — дети. Наш стационар перепрофилирован для оказания помощи детям с респираторными инфекциями — гриппом, ОРВИ, коронавирусом, то есть это «красная зона». Переместить детей в другое медучреждение на данный момент нет возможности, поэтому мы не можем освободить помещение и обработать [от тараканов] весь стационар. Локальная обработка проводится, но она, видимо, не так эффективна,сообщили в пресс-служб Детской городской больницы.

Напомним, в Нижнем Тагиле планировалось построить новую Многопрофильную детскую больницу. Фундамент для нее был заложен в районе Муринских прудов еще в 1997 году. В ноябре 2018 года областные власти, осмотрев так и недостроенное здание, решили, что его нужно доделать.

В 2019 году губернатор Свердловской области поручил до конца года разработать проект. В октябре того же года был размещен аукцион по проведению экспертизы недостроя, а уже в феврале 2020 года объявлен конкурс по созданию проекта сноса, так как власти решили, что достраивать здание нецелесообразно и нужно делать новое. При этом питерской компании было поручено создать проект новой больницы до конца года.

Однако в марте 2021 года Управлением капитального строительства было принято решение о расторжении контракта из-за нарушения его сроков и условий. Пока никаких конкретных сроков строительства многопрофильной детской больницы и объемов финансирования не называется.

Еще в 2015 году депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин заявлял, что будет приложен максимум усилий, чтобы средства на строительство были заложены в бюджет 2016 года.

Я абсолютно уверен, детскую многопрофильную больницу в Нижнем Тагиле мы построим. Сейчас идет период корректировки проекта, обновленное медзадание уже готово. Приложим максимум усилий для того, чтобы финансирование строительства клиники заложили в бюджет 2016 года, говорил тогда Вячеслав Погудин.

Однако ни на 2016 год, ни на бюджет 2017-2020-хх годов средства предусмотрены не были. Пока разбор конструкций так и не начался, застопорилось и создание проекта из-за того, что проектировщик судится с властями, решившими расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Сюжеты:
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реконструкцияНижний ТагилДГБ
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