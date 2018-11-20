Сколько заработали бюджетные спортивные учреждения Нижнего Тагила на платных услугах?

Суммарно до конца года планируется заработать 57,9 млн рублей. При этом наибольший доход от предоставления услуг горожанам получил МАУ СШОР «Юпитер» в состав которого входят стадион на ул. Выйская, 35, Спортивно-оздоровительный комплекс и ФОК «Президентский». Доходы «Юпитера» составили 18,5 млн рублей. Максимальный доход учреждению принесли услуги бассейна в ФОКе.

На втором месте по уровню дохода от услуг – МАСОУ «Спартак» - 3,5 млн рублей. В аутсайдерах оказались МБУ «Музей памяти воинов» и МБСОУ КАМС «Лидер». Они получили по 200 рублей.

При этом у каждого учреждения имеется годовой план по доходам от населения, в настоящий момент некоторые учреждения реализовали его на 100%. Так, МБСОУ «Клуб туристов Азимут» получило за оказанные услуги 659 тысяч рублей, и тем самым выполнило годовой план.Интересно, что оказавшиеся в аутсайдерах по доходу от населения МБУ «Музей памяти воинов» и МБСОУ КАМС «Лидер» в рублях - в процентном выражении полностью (на 100%) справились с выполнением годового плана в размере 200 рублей. Лидер по доходам (в рублях) МАУ СШОР «Юпитер» пока реализовало план на 70%, запланированная на год сумма – 26,2 млн рублей.

Среди возможных источников доходов спортивных учреждений значатся услуги бассейна, спортивного зала, прокат коньков, услуги футбольного поля. На услугах спортзала больше всего заработал МАУ СШОР «Юпитер» - 3,5 млн рублей.

От проката коньков наибольший доход поступил в МБУ СШ «Юность» - 1,09 млн рублей, оставив позади «Юпитер» с доходом от данной услуги – 160 тысяч рублей.

Заработать на услугах бассейна удалось «Юпитеру», который получил от посетителей 6,8 млн рублей.

Некоторая финансовая поддержка для спортивных учреждений Нижнего Тагила поступает из бюджета Свердловской области.

Средства, которые пришли к нам из области, их надо распределить на некоторые статьи, это патриотическое воспитание, это 613 100 рублей. В принципе, софинансирование получилось 50 на 50,отмечает Дмитрий Язовских – начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики.