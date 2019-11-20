Тагильский ВГОК подал иск на 452 тысячи рублей к «дочке» «Синары» Ходоровского

22 мая 2017 года между ОАО «ВГОК» и ООО «СинараПромТранс» был заключен договор аренды. В июне 2018 года один из арендованных электровозов вышел из строя и был поставлен на внеплановый ремонт в депо Высокогорского горно-обогатительного комбината. При этом было выявлено, что арендатор к поломке локомотива не имеет отношения. ВГОК заявил, что средств на ремонт электровоза нет. «СинараПромТранс» предложила комбинату помощь в проведении ремонта, ВГОК согласился. Восстановительные работы электровоза велись с 10 июня 2018 по 9 февраля 2019 года — арендатор не мог им пользоваться. Но комбинат включает в расчет фактического размера арендной платы часы ремонта локомотива. «СинараПромТранс» заявляет, что фактический размер платы за этот период без эксплуатации неисправного электровоза — 250 тысяч рублей, что меньше суммы заявляемой арендодателем.