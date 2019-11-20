У жены бывшего вице-спикера Госдумы Язева забрали Merсedes-Benz

67-летняя Валентина Морозова объявлена банкротом, так как являлась поручителем по кредитам группы «Ява», основанной ее бывшим супругом Валерием Язевым. Конкурсный управляющий Антон Саитов потребовал передать транспортное средство ему на хранение до момента продажи.

В суде Морозова просила оставить иномарку в ее пользовании. В качестве аргументов она сообщила об удаленности ее жилья от остановок общественного транспорта, а также рассказала о необходимости часто посещать медучреждения в силу возраста. Однако суд не счел доводы убедительными.

Кроме того, Саитов потребовал суд истребовать данные о наличии у Морозовой счетов и недвижимости в Испании. Достоверного подтверждения данным фактам пока нет. Основанием предполагать наличие активов за границей послужили поездки женщины в Испанию.