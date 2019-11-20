В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Сегодня, 10:03ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Госдуму внесен законопроект касательно регулирования стоимости табачных изделий. Предлагается установить единую минимальную цену на сигареты, пишет РИА «Новости».
Согласно законопроекту, в этом году минимальная цена пачки сигарет должна составить 86 рублей. Целью законодательной инициативы является борьба с нелегальной табачной продукцией. Документ вводит порядок исчисления единой минимальной цены. Ее будут рассчитывать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС.
В настоящий момент в России запрещена продажа сигарет по цене выше, чем указано на пачке. При этом цену устанавливают сам производители.
Новый законопроект поддерживают производители сигарет, они отмечают, что только в 2019 году ущерб от нелегального рынка табачной продукции составит порядка 100 миллиардов рублей.
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