В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Согласно законопроекту, в этом году минимальная цена пачки сигарет должна составить 86 рублей. Целью законодательной инициативы является борьба с нелегальной табачной продукцией. Документ вводит порядок исчисления единой минимальной цены. Ее будут рассчитывать по определенной формуле исходя из минимального значения ставки акциза на пачку и НДС.

В настоящий момент в России запрещена продажа сигарет по цене выше, чем указано на пачке. При этом цену устанавливают сам производители.