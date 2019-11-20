Возведение детской больницы в Нижнем Тагиле не включено в областной бюджет 2020 года
Строительство многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле не включено в бюджет области на 2020 год, сообщает ИА «Новый день».
В конце октября Департамент госзакупок разместил аукцион на разработку проекта детского многопрофильного стационара и поликлиники в Нижнем Тагиле. Начальная стоимость контракта — 31,9 миллиона рублей. Ранее депутат областного заксобрания Вячеслав Погудин, отмечал, что возможно строительство начнётся в 2020 году. Однако возведение больницы не запланировано в региональном бюджете на будущий год.
Напомним, в июне этого года глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила в городе будет построена детская многопрофильная больница. Она будет располагаться рядом с госпиталем Тетюхина.
Строительство больницы началось еще 20 лет назад, однако стройка была заморожена в 1998 году из-за отсутствия финансирования. Затем недостроенную больницу передали на баланс области. В начале октября Департамент гозакупок Свердловской области разместил аукцион на 4,1 миллиона рублей по поиску подрядчика для проведения экспертизы недостроя детской больницы.