В 28,3 млн обойдется содержание уличного освещения в Нижнем Тагиле

Напомним, в 2020–2021 годах услуги по эксплуатационному содержанию сетей наружного освещения на территории Нижнего Тагила оказывала компания «Уралстрой-НТ». При этом цена контракта снизилась с 17,9 до 6,3 миллиона рублей, он действует до 31 ноября 2021 года.