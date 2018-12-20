Дефицит сокращается: бюджет Нижнего Тагила на 2019 г. утвержден в размере 11,658 млрд

По оценке специалистов, в 2019 году ожидается рост налоговых поступлений на 18-19%. Также город ожидает получить около 2,3 млрд рублей в качестве субсидий и 4,1 млрд рублей в качестве субвенций.

Вопросы были, были дебаты. И на постоянных комиссиях неоднократно эти вопросы звучали, но большинство - почти все - снимались в рабочем порядке. Помимо рабочих комиссий эта работа велась практически ежедневно, депутатами городской думы совместно с администрацией города и финансовым управлением. В течение почти полутора часов обсуждались замечания Счетной палаты, вырабатывалось единое мнение, единое понимание. И вот как результат: благодаря такой подготовительной работе на итоговом заседании постоянной комиссии по бюджету был представлен качественный документ - проект бюджета на 2019 год и последующие. Он был членами постоянной комиссии единогласно одобрен, и комиссия приняла решение рекомендовать городской думе утвердить данную повестку, сообщил 20 декабря Леонид Мартюшев, председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.