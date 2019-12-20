Куйвашев поручил проконтролировать размер зарплат на свердловских предприятиях

В настоящий момент, по официальным данным, размер средней медиальной зарплаты по региону составляет 34 тысячи рублей. Такую зарплату получают порядка 60% свердловчан. По данным Свердловскстата, средняя зарплата по региону — 39,9 тысячи рублей. Зарплату ниже средней по региону получают работники 34% предприятий горно-металлургического комплекса, 52% — промышленности, 40% — электронной промышленности. Представители профсоюзных организаций требуют роста зарплат в Свердловской области до среднероссийского показателя — 46 тысяч рублей.

В связи с этим губернатор дал поручение чиновникам выявить предприятия, где уровень выплат не соответствует областному показателю.