В Пенсионном фонде России рассказали о росте пенсий в 2020 году
Сегодня, 11:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным ПФР, рост пенсий в 2020 году составит 3%, пишет ТАСС со ссылкой на главу фонда Антона Дроздова.
Дроздов подчеркнул, что в планах на следующий год — рост до 3,8%, однако фактически рост составит около 3%. В 2019 году пенсии выросли на 2,5%. В 2020 году индексация пенсий составит 6,6%. В том году пенсии проиндексированы на 7,2%.
В сравнении с 2019 годом, по заявлению представителя ПФР, за три года пенсии вырастут на 18%. В 2022 году средний размер пенсии россиянина должен составить 18,3 тысячи рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей