В Пенсионном фонде России рассказали о росте пенсий в 2020 году

Дроздов подчеркнул, что в планах на следующий год — рост до 3,8%, однако фактически рост составит около 3%. В 2019 году пенсии выросли на 2,5%. В 2020 году индексация пенсий составит 6,6%. В том году пенсии проиндексированы на 7,2%.