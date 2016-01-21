Путин: российский бизнес «выстоял», справившись с условиями работы во время кризиса

Президент России Владимир Путин считает, что отечественный бизнес, в том числе малый, «выстоял», справившись с условиями работы во время кризиса.

Два последних года были достаточно сложными для экономики, объективные трудности затронули практически все ее секторы, но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, в том числе малый заявил глава государства, выступая на Всероссийском форуме предпринимателей.

По мнению Путина, у бизнесменов «даже открываются новые возможности, имея в виду курсовую разницу и некоторые возможности на рынках».

Президент заверил, что государство будет и впредь поддерживать малый бизнес.

Мы, безусловно, продолжим формировать механизмы, которые позволят продолжить движение вперед (предпринимателей) заявил глава государства.

Президент уточнил, что имеет в виду в первую очередь Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.

На ее базе сконцентрированы все инструменты поддержки бизнеса: финансирование, юридическая помощь, информационная, маркетинговая, и она должна стать для всех, кто занимается малым и средним бизнесом своеобразным штабом решения возникающих вопросов и проблем полагает Путин.

Права регионов

На его взгляд, «новые возможности для поддержки бизнеса есть и у регионов РФ».

Приняты законы, дающие им право вводить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, и двухгодичная нулевая налоговая ставка уточнил глава государства.

По его оценке, «это большое подспорье для тех, кто открывает свое дело в сфере услуг, производственной, социальной и научной областях».

Также у регионов есть право снижать с 6 до 1 процента ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения. Такой возможностью воспользовались уже 39 регионов, налоговые каникулы введены в 81 субъекте Федерации сообщил Путин.

«Более настойчиво и результативно»

Путин предложил «ОПОРЕ России» активнее развивать работу в регионах и пообещал поддержку таких проектов.

ОПОРА России», представляющая интересы предпринимателей и имеющая разветвленную сеть представительств по всей стране, должна, конечно, более активно проявлять себя, прежде всего, в регионах, - заявил глава государства. - Действовать на территориях более настойчиво и результативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы вот эти ваши усилия поддержать.

Обещаю вам, что со своей стороны сделаю все, чтобы и региональные власти, и правительственные структуры положительно на это (предложения бизнес-сообщества) отреагировали и воспользовались вашими предложениями. Именно воспользовались - потому что на экономическом направлении успех нам всем очень нужен, от него зависит все остальное в жизни нашей страны: и решение социальных проблем, и внутриполитических, и наше позиционирование на международной арене.

Путин напомнил о предложении создавать проектные офисы в регионах РФ, с помощью которых можно было бы распространять лучшие практики ведения бизнеса по стране.

Подобный подход позволит наладить, я тоже на это надеюсь, наладить взаимодействие власти и предпринимателей. И реализация ваших предложений, ваших идей может стать первым экзаменом для оценки работы этих офисов подчеркнул глава государства.

По словам Путина, именно малый и средний бизнес должен стать генератором идей, которые бы соотносились с текущими условиями и помогали предпринимателям в решении их проблем.

Вместе с регионами и региональными командами необходимо определять направления, где бизнес наиболее востребован, создавать социальные программы обучения, добиваться конкретных результатов, - заявил президент. - Только тогда можно достичь здесь качественного прорыва.

«Давайте обратимся к главе Центробанка»

Президент считает, что банки должны направлять высвобождающиеся средства в экономику, в том числе малому и среднему бизнесу. Глава государства высказался за то, чтобы такую политику в первую очередь проводили банки с госучастием.

Инструменты должны быть найдены. Давайте попросим председателя Центрального банка, она (Эльвира Набиуллина) мне потом доложит о том, как идет работа, как высвобождающиеся средства направляются в реальный сектор экономики, в том числе в малый и средний бизнес сказал Путин.

По его мнению, «неправильно давать директивные указания конкретным участникам финансового рынка, но выстроить эту систему: если высвобождаются средства, то они должны быть использованы».

По мнению президента, «это особенно касается банков с госучастием».

Мы же оцениваем деятельность регионов, выставляем оценки региональным командам, но банки с госучастием тоже можно вполне посмотреть - насколько они и в какие секторы экономики направляют свои ресурсы: только в «Роснефть» и «Газпром» или они работают с большим кругом клиентов, в том числе с малым и средним бизнесом. В зависимости от этого оценивать их работу, это касается и премиальных сказал глава государства.

Он добавил, что через представителей государства в советах директоров банков «нужно все это сделать».

Путин сообщил, что правительство и Банк России думают о снижении ставок по кредитам, но в определенных условиях снижение ставок может ухудшить ситуацию в экономике.

Не может быть низких ставок при определенной ситуации на рынках, в экономике, иначе мы просто с обратной стороны подберемся к этой экономике и огреем ее палкой так, что она уже не встанет сказал глава государства.

Он считает, что в этой сфере следует действовать предельно аккуратно.

Продолжая тему снижения объемов резервирования средств банками, президент напомнил, что аналогичная проблема существует и в других странах.

В определенных экономических ситуациях банки придерживают кредитование, оно не растет, как бы хотелось - это связано с рисками пояснил он.

Для примера глава государства привел кризис 2008-2009 гг., когда «в некоторых парламентах западно - европейских стран обсуждались отдельно вопросы, как повлиять на банки, чтобы они давали деньги в реальную экономику».

Квалификация экономических преступлений

Президент поддержал идею увеличения в несколько раз порога ущерба при отнесении экономических преступлений к категории особо тяжких. Соответствующее предложение было озвучено одним из участников форума «ОПОРЫ России», обратившем внимание, что сейчас этот порог установлен на уровне 250 тысяч рублей.

Надо посмотреть, что это за цифра (250 тысяч рублей), но если это в особо крупном размере - то, конечно, это ерунда признал Путин.

Если речь идет об особо крупном размере, то, конечно, это не 250 тысяч, конечно, можно раз в пять увеличить сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что в этом вопросе нужно внимательно разобраться.

В свою очередь, комментируя санкции за незаконное предпринимательство, Путин подчеркнул, что речь не идет о том, что все предпринимательство - незаконно. По его словам, смысл уголовного преследования за такие преступления в том, чтобы оградить честно работающих бизнесменов «от недобросовестной конкуренции».

Если этот закон действует в обратную сторону и мешает предпринимательской деятельности, давайте посмотрим на это... Но в целом, этот закон направлен на то, чтобы помочь тем работающим в сфере бизнеса, кто ничего не нарушает. Потому что всякая подпольная деятельность наносит ущерб тем, кто работает в рамках закона подчеркнул глава государства.

Глава государства также поддержал идею о том, чтобы контрольные органы сначала предупреждали нарушителей, а лишь потом штрафовали их.

Действительно, предупреждение, потом - штраф. Это правильно, - заявил он Всероссийском форуме предпринимателей. - В море законодательных актов и в еще большем океане подзаконных актов трудно разобраться даже самим проверяющим.

Путин подчеркнул, что смысл работы контрольно-надзорных органов - не в выполнении каких-то планов, а в том, чтобы «создать нормальные условия экономической деятельности и, конечно, оградить потребителя от злоупотреблений неправильно работающих предпринимательских структур».

Обязательно поговорим с коллегами на эту тему добавил он.

О жалобах в интернете

Путин также заявил, что любые жалобы в интернете на нарушения со стороны контрольных органов не должны быть анонимными.

В интернете легко прятаться: хамить, обзываться и при этом заявлять свою позицию крайнюю, - подчеркнул он. - Но если у человека есть какая-то позиция, какие-то претензии, пусть он назовет себя.

Иначе это не претензия и не жалоба, это анонимка, - добавил президент. - И здесь только один проверяющий хорошо работал - Лаврентий Павлович Берия.

Глава государства высказался и о проблеме налогообложения имущества, исходя из его кадастровой стоимости. Путин напомнил, что соответствующие льготы должны вводиться в регионах.

Есть проблемы, которые связаны с тем, что во многих регионах вообще нет таких льгот. Можно подумать, конечно, о какой-то усредненной норме не исключил президент.