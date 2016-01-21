В Кремле не стали называть нынешний курс рубля обвалом

В Кремле уверены, что Центробанк имеет несколько сценариев развития на случай обвала курса рубля. Об этом 21 января журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Курс волатилен, но это далеко не обвал сказал Песков.

По его словам, пока что не стоит употреблять слово «обвал» в отношении курса валют:

Курс действительно меняется, курс волатилен, но это далеко не обвал.

Песков рассеял сомнения в том, что у Центробанка отсутствуют какие-либо сценарии, призванные избежать «действительно обвальных изменений».

Пресс-секретарь напомнил о существовании в России мегарегулятора, коим является Центральный банк:

ЦБ достаточно внимательно следит за ситуацией и анализирует её.

Песков не стал называть порог курса рубля, который можно было бы назвать «обвалом»:

Это не является моей прерогативой.

Он подчеркнул, что такие прогнозы не должны озвучиваться из Кремля.