24 новых компьютера получат государственные медучреждения Нижнего Тагила

800 тысяч рублей будет потрачено на системные блоки и мониторы для медучреждений Нижнего Тагила. Заказчиком по контракту, размещенному на сайте госзакупок, выступает ГБУЗ Свердловской области «Информационно-аналитический центр», находящийся в ведении минздрава региона.

Согласно техзаданию, подрядчик должен поставить 24 системных блока с оперативной памятью не менее 4 Гбайт, тактовой частотой процессора не менее 2,7 ГГц, не менее 2 ядер в процессоре. А также 24 монитора с диагональю не менее 19 дюймов и яркостью матрицы не менее 200 кд/м2. Согласно обоснованию максимальной стоимости контракта, цена за один комплект техники - 34 758 рублей. Комплект (системный блок и монитор) с аналогичными характеристиками в интернет-магазинах можно купить за 33 000 рублей в среднем.