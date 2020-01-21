После назначения нового главы ФНС на 34 тагильские компании поданы иски о банкротстве

Накануне портал Е1 сообщил, что на более 60 свердловских организаций были поданы иски о банкротстве, в которых участвует налоговая. Напомним, что иск о признании банкротом возможно подать, если юридическое лицо не погасило задолженность по обязательным платежам (без учёта пени и штрафов) на сумму более 300 тысяч рублей по истечении трех месяцев.

Задолженность тагильских компаний колеблется от нескольких тысяч до миллионов. Минимальная сумма долга составила 18,7 тысячи рублей у ООО «Тарс Финанс», но при этом организация имеет исполнительное производство размером 146,9 тысячи рублей, из которой налоги и сборы — 115 тысяч рублей. По официальным данным, директором фирмы значится Станислав Кузьмич, но TagilCity.ru он сообщил, что «сто лет там не работает».

Рекордсменом в тагильском списке ФНС стало ООО «Эко Групп НТ». Его долг составил 5,8 миллионов рублей. Руководитель фирмы Андрей Рогачев заявил, что не согласен с налоговой, поэтому решает данный вопрос в суде.

Конечно, не согласны [с решением налоговой], поэтому мы судимся дальше. Проблемы с налоговой появились два года назад, так они никуда и не делись, сказал Рогачев.

Некоторые организации находятся на стадии ликвидации, например, ООО «Райкомхоз». Задолженность составила 591,4 тысячи рублей.

Гендиректор ООО «Агора Плит» Александр Объедков рассказал TagilCity.ru, что компания также стоит на ликвидации. Задолженность фирмы — 394,9 тысячи рублей, а также исполнительное производство в размере 62,7 тысячи рублей.

Я не работаю уже несколько лет. Скорее всего [выплачивать долги] буду либо я, как директор, либо учредители — тут другого выхода нет, сообщил Александр Объедков.

ООО «Специализированное управление — 4», по словам директора Александра Уракова, досталось ему уже с долгами. Как рассказал мужчина, его не предупредили и обманули, а сейчас за организацию никто не отвечает. Стоит отметить, что сумма иска о банкротстве — 232,3 тысячи рублей.

Я четыре года не веду трудовую деятельность. Прямо скажу, тогда переписали на меня [организацию], сделали директором, а оказалось, что на фирме много долгов. С того дня я развернулся и ушёл, не занимался ею. Долги, не знаю, кто будет платить, не могу поймать учредителя уже четвёртый год,поделился Ураков.

Долговые обязательства ООО «Ремстройарсенал» составили 384,2 тысячи рублей. Директор организации Андрей Гонтаренко отметил, что планирует погасить задолженность в скором времени.

Мы в недалёком будущем рассчитаемся по долгам и снова будем положительными персонажами, сказал руководитель.

Стоить отметить, что помимо основных обязательств, компания не погасила задолженность по исполнительному производству: налоги и сборы в размере 722,9 тысячи рублей, а также заработная плата — 111,9 тысячи рублей.

Некоторые должники даже не в курсе заявлений о банкротстве. Так, директор ООО «ЗЭТО «Импульс» Константин Казин поблагодарил редакцию за информацию. Долг его фирмы составил 660,7 тысячи рублей плюс исполнительное производство в два миллиона рублей, из которых налоговые обязательства — 117,7 тысячи рублей.

Глава ООО «Бенит» Максим Курышев также не знал, что попал в «чёрный» список налоговой. Заявление о банкротстве на его организацию поступило из-за долга в 1,1 миллиона рублей. Кроме того, «Бенит» должен оплатить налоги и сборы в размере миллиона рублей.

Нас внесли в реестр должников? Внесли, значит рассчитаемся с ними. Ничего страшного там нет! заявил Максим Курышев.