В минувшие выходные в Свердловской области остановили более ста пьяных водителей
Сегодня, 10:26ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 17 по 19 января в Свердловской области задержаны 127 нетрезвых водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД остановили 127 автомобилистов с признаками алкогольного опьянения. Из них 20 отказались проходить медосвидетельствование, а 16 человек сели за руль в нетрезвом виде повторно.
Коме того, задержаны 102 автомобилиста, находящиеся за рулем без водительского удостоверения, еще 22 автомобилиста были ранее лишены водительских прав.
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