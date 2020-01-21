В Свердловской области увеличился государственный долг

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На начало текущего года государственный долг Свердловской области составляет 77,18 миллиарда рублей, пишет «Областная газета» со ссылкой на региональный Минфин.
По данным на 1 октября 2019 года размер долга составлял 60,8 миллиарда рублей.
Осенью 2019 года губернатор Евгений Куйвашев в рассказе об основных направлениях бюджетной политики сообщил депутатам Законодательного собрания о возможности временного роста государственного долга в связи с социальными обязательствами, юбилеями Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Универсиадой. Губернатор добавил, что размер долга не превысит «безопасного» уровня.
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