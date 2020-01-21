В Свердловской области увеличился государственный долг

По данным на 1 октября 2019 года размер долга составлял 60,8 миллиарда рублей.

Осенью 2019 года губернатор Евгений Куйвашев в рассказе об основных направлениях бюджетной политики сообщил депутатам Законодательного собрания о возможности временного роста государственного долга в связи с социальными обязательствами, юбилеями Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Универсиадой. Губернатор добавил, что размер долга не превысит «безопасного» уровня.