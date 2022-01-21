ФАС выявила сговор ритуальщиков в Екатеринбурге и сбила цены копания могил в 3 раза

Изменения в регламент по предоставлению участков для захоронений были внесены администрацией Екатеринбурга. За счет этого стоимость копки могилы уменьшится в 2-3 раза. Документ был отредактирован после предписания, выданного УФАС.

Согласно предыдущей редакции документа, участок для копки могилы предоставлялся только после того, как на нем было приготовлено место для захоронения. То есть, сначала администрация проверяла выкопанную могилу на соответствие нормам СанПиН., сообщили в пресс-службе УФАС. Это спровоцировало ситуацию, когда договора заключались только с конкретными предпринимателями, рекомендованными администрацией кладбища. В противном случае в предоставлении участка гражданам было отказано. На одном из городских кладбищ один предприниматель практически монополизировал процесс, сообщили в УФАС. В результате стоимость копки могил была завышена, так как предприниматель просил 25-35 тысяч рублей. При этом у других компаний стоимость составляла 10-19 тысяч рублей, а у муниципальной — 9 тысяч. В результате управление добилось восстановления прав и выбора граждан на выбор земельного участка, в том числе и на самостоятельное произведение этих работ.

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