Тагильский ВГОК задолжал угольной компании из Челябинска 66,4 млн

Напомним, нижнетагильский ВГОК банкротится с 2018 года. Предприятие задолжало миллионы рублей, основную сумму за электроэнергию, газ и отопление. При этом счета на девять миллионов долларов были обнаружены в офшоре на Британских Виргинских островах.