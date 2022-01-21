Тагильский ВГОК задолжал угольной компании из Челябинска 66,4 млн

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Челябинской области. Заседание назначено на 17 февраля 2022 года. Причиной иска стало неисполнение или ненадлежащее исполнение тагильским предприятием обязательств по договорам поставки.
ООО «Союзуголь» зарегистрировано в 2012 году, руководителем является Андрей Шишов. Компания занимается оптовой торговлей твердым топливом, а также розничной торговлей бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом. Предприятие являлось поставщиком в 20 государственных контрактах на сумму 300,7 миллиона рублей для АО «Облкоммунэнерго», ООО «Современные коммунальные системы» и других заказчиков.
Напомним, нижнетагильский ВГОК банкротится с 2018 года. Предприятие задолжало миллионы рублей, основную сумму за электроэнергию, газ и отопление. При этом счета на девять миллионов долларов были обнаружены в офшоре на Британских Виргинских островах.