Тагильский ВГОК задолжал угольной компании из Челябинска 66,4 млн

Тагильский ВГОК задолжал угольной компании из Челябинска 66,4 млн
Тагильский ВГОК задолжал угольной компании из Челябинска 66,4 млн
Сегодня, 19:57ЭкономикаФото: pixabay.com
Иск на 66,4 миллиона рублей к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из Нижнего Тагила подало ООО «Союзуголь» из Челябинска.

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Челябинской области. Заседание назначено на 17 февраля 2022 года. Причиной иска стало неисполнение или ненадлежащее исполнение тагильским предприятием обязательств по договорам поставки.

ООО «Союзуголь» зарегистрировано в 2012 году, руководителем является Андрей Шишов. Компания занимается оптовой торговлей твердым топливом, а также розничной торговлей бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом. Предприятие являлось поставщиком в 20 государственных контрактах на сумму 300,7 миллиона рублей для АО «Облкоммунэнерго», ООО «Современные коммунальные системы» и других заказчиков.

Напомним, нижнетагильский ВГОК банкротится с 2018 года. Предприятие задолжало миллионы рублей, основную сумму за электроэнергию, газ и отопление. При этом счета на девять миллионов долларов были обнаружены в офшоре на Британских Виргинских островах.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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