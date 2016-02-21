В Нижнем Тагиле оштрафовали на 500 тысяч турецкую компанию, строящую поликлинику на Вагонке

Филиал турецкого акционерного общества с непростым названием «Эвер Эндюстри Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» привлекал для работы в Нижнем Тагиле иностранных граждан. Некоторые из них, а именно четыре человека, не имели необходимых документов для работы на территории РФ. Доподлинно известно, что это граждане Таджикистана и Турции.

За нарушения миграционного законодательства суд принял решение оштрафовать указанную фирму на 500 тысяч рублей. Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде. Впрочем, в законную силу решение ещё не вступило.

Новая поликлиника началась возводиться в Нижнем Тагиле Уралвагонзаводом в 2014 году. Планируется, что пациенты смогут проходить там полный цикл лечения: от диагностики и до реабилитации.

В апреле 2015 года сообщалось, что до завершения строительства остаётся 3-4 месяца. Как бы то ни было, пациентов поликлиника не принимает до сих пор.