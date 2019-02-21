4 млрд рублей выделены из свердловского бюджета на проекты в сфере ЖКХ

Выделенные средства муниципалитеты должны будут направить на модернизацию систем тепло- и водоснабжения, газификацию, энергосбережения и формирование комфортной городской среды.

Большая сумма выделена на благоустройство городских территорий – 1,864 млрд рублей. Средства получат 50 муниципалитетов региона. В 2019 году запланировано проведение реконструкции 69 дворов и 55 общественных территорий, среди которых «Пионерский» сквер в Нижнем Тагиле.

Кроме того, в области будут реализованы 27 проектов по газификации. На эти цели из бюджета выделены 440 млн рублей. В 15 населенных пунктах региона будут построены газовые сети. Газопровод длиной 34,7 км построят в селе Покровское.