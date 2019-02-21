4 млрд рублей выделены из свердловского бюджета на проекты в сфере ЖКХ
На коммунальные проекты муниципалитеты в Свердловской области получат 4,16 млн рублей в 2019 году.
Выделенные средства муниципалитеты должны будут направить на модернизацию систем тепло- и водоснабжения, газификацию, энергосбережения и формирование комфортной городской среды.
Большая сумма выделена на благоустройство городских территорий – 1,864 млрд рублей. Средства получат 50 муниципалитетов региона. В 2019 году запланировано проведение реконструкции 69 дворов и 55 общественных территорий, среди которых «Пионерский» сквер в Нижнем Тагиле.
Кроме того, в области будут реализованы 27 проектов по газификации. На эти цели из бюджета выделены 440 млн рублей. В 15 населенных пунктах региона будут построены газовые сети. Газопровод длиной 34,7 км построят в селе Покровское.
18 муниципалитетов получат деньги на реконструкцию инфраструктуры. На эти цели заложены 1,628 млрд рублей. Также 18 территорий смогут провести мероприятия по энергосбережению, на которые направят 225 млн рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.