Путин поставил задачу по развитию Дальнего Востока перед федеральными ведомствами

Владимир Путин отметил, что к 2025 году пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали вырастет до 210 миллионов тонн. Помимо этого, будут реконструированы около 60 аэропортов по всей России. На сегодняшний день ведется строительство международных комплексов в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.