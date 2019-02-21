Путин поставил задачу по развитию Дальнего Востока перед федеральными ведомствами
20 февраля в Гостином дворе в обращении к Федеральному собранию президент России подчеркнул значение развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, обозначив эту задачу как стратегически важную.
Владимир Путин отметил, что к 2025 году пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали вырастет до 210 миллионов тонн. Помимо этого, будут реконструированы около 60 аэропортов по всей России. На сегодняшний день ведется строительство международных комплексов в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.
Глава страны заявил, что социально-экономическое развитие и уровень жизни в дальневосточных субъектах Российской Федерации должны превысить среднероссийские показатели.
Владимир Путин планирует заняться обсуждением вопроса развития Дальнего Востока с представителями федеральных ведомство на Восточном экономическом форуме – 2019 во Владивостоке, сообщает «Восток медиа».
В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока, резюмировал президент.