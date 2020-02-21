Бывшего резидента «Титановой долины» обязали выплатить пять миллионов рублей

Сотрудничество «Титановой долины» и «АС Пром» началось в 2014 году, однако в 2017 году с резидентом решили расстаться. Согласно данным из картотеки арбитражных дел причиной тому стало невыполнение условий соглашения. Инвестиции компании в ОЭЗ должны были составить более 185 миллионов рублей. Работать резидент должен был в Верхней Салде.

В указанный сок «АС Пром» не начал строительство объектов. Компании дали время до 2018 года, но за этот период нарушения устранены не были.

На суде представитель компании попросил снизить размер неустойки по причине тяжелого материального положения организации. При этом конкретных доказательств в заседании предоставлено не было.