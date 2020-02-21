Управляющая МУП «НТТС» пытается оспорить изъятие имущества на 130 миллионов рублей

Однако Арбитражный суд Свердловской области решил оставить заявление внешнего управляющего без движения и до 28 февраля устранить недостатки в предоставленной документации.

В нарушение требований статей 125, 126 АПК, заявителем не приложены доказательства направления (вручения) копии заявления заинтересованному лицу, сообщается в определении суда.

В заявлении внешнего управляющего перечислены 16 изъятых объектов: административное здание по адресу Юбилейная, 42, здание АБК по адресу Черноморская, 1, здание котельной Химчистки по адресу Краснознамённая, 73, объект незавершённого строительства на пересечении улиц Серова и Пархоменко, кран подвесной, склад, мастерская и гараж по адресу Вязовская, 13, сети газопровода, автомобиль Nissan Murano, экскаватор-погрузчик, автомобиль ГАЗ и другие. Общая рыночная стоимость имущества — 131,9 миллиона рублей. Согласно заявлению, администрация присваивала объекты с 2016 года по ноябрь 2018 года.

На момент совершения данных сделок НТ МУП «НТТС» уже обладал признаками неплатежеспособности, написано в заявлении внешнего управляющего.

Согласно данным Звонаревой, собственник (администрация — прим.ред.), передав во владение имущество НТТС, не вправе распоряжаться или изымать его.

По закону, если своей сделкой должник хотел причинить вред имущественным правам кредиторов, то данная сделка может быть признана незаконной (п.2. ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Это распространяется на соглашения, заключенные за три года до признания должника банкротом и после. Отметим, что процедура о несостоятельности НТТС началась 8 августа 2018 года.

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, говорится в заявлении.

Также в документе отмечено, что в настоящее время в список кредиторов МУП «НТТС» включены 23 организации. Общая сумма задолженности составляет 844,4 миллиона рублей. Более того, долг перед АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания», ООО «Тагиэнергосбыт» и АО «Евраз НТМК» появился ещё в 2014–2015 годах.

Внешний управляющий просила суд признать незаконной сделку по изъятию имущества НТТС администрацией Нижнего Тагила, а также взыскать с неё задолженность на сумму 131,9 миллиона рублей.

Согласно данным тагильской администрации, часть этого имущество уже продана.