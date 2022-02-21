Тосунян проанализировал вероятность введения санкций против кредитных организаций РФ

Тосунян проанализировал вероятность введения санкций против кредитных организаций РФ
Тосунян проанализировал вероятность введения санкций против кредитных организаций РФ
Сегодня, 01:36ЭкономикаФото: pixabay.com
Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал муссирующиеся в прессе сообщения о внедрении новых ограничений против кредитных организаций РФ со стороны США. Эксперт назвал 80% публикаций подобного содержания «информационным шумом».

Как сообщает NEWS.ru, таким образом он дал свою оценку публикации агентства Reuters о разработке американскими властями нового пакета санкций против банков РФ. Согласно сведениями, которыми располагает издание, Вашингтон планирует ограничить возможность своих банков обрабатывать транзакции для крупных банков РФ.

Тосунян заметил, что такие угрозы, которые уже 25 раз обсуждались в СМИ, «немножечко утомили». Эксперт считает, что 80% таких публикаций можно считать слухами, и не более 20% — достоверной информацией. Он подчеркивает, что сначала необходимо понять, в каком объеме и масштабе будут введены эти санкции, и на какие конкретно банки они будут распространяться. Тогда можно сделать вывод, какая часть населения России пострадает от ограничений.

Reuters пишет, что пакет новых санкций вступит в силу, если Россия начнет вторжение на Украину. Ограничительные меры, которые планирует реализовать Америка, нацелены на нанесение максимального урона экономике России путем разрыва «корреспондентских» отношений между банками. От хода таких процессов зависят глобальные финансовые потоки.

Собеседники агентства также сообщают о том, что США планируют ввести санкции против юрлиц и некоторых организаций России с помощью внесения их в черный список (SDN-лист). Такие компании, попавшие в список, не смогут вести дела с гражданами США, оставаться участниками американской банковской системы и хранить свои активы на территории страны.

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