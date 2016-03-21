«МегаФон» ускорит документооборот на Урале

По статистике российские компании в среднем тратят 3-4 рабочих дня на получение одного пакета подписанных документов от партнеров. Помимо временных затрат организации несут и денежные издержки. Отправка одного бумажного документа почтой в среднем составляет 30 рублей, а стоимость доставки курьером – от 100 рублей. С услугой «Электронный документооборот» (ЭДО) от «МегаФона» этот процесс будет намного эффективнее.

Теперь компании могут в режиме онлайн составлять и подписывать счета, счета-фактуры, накладные, акты. Сервис также позволяет безопасно хранить в облаке и систематизировать все документы. Для работы «Электронного документооборота» можно использовать имеющуюся квалифицированную электронную подпись от любого аккредитованного удостоверяющего центра. Электронная подпись - аналог собственноручной подписи признана всеми государственными службами, включая налоговую службу РФ.

С нашим сервисом любая компания может снизить или вообще исключить затраты на услуги почты и курьерских служб. Отправить документы в другой город будет также дешево, быстро и просто, как и на соседнюю улицу. С «Электронным документооборотом» все входящие документы будут поступать бесплатно отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.