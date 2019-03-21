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Депутаты Нижнего Тагила утвердили миллиардную корректировку бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Нижнего Тагила утвердили миллиардную корректировку бюджета

Сегодня, 12:38ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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