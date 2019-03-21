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«Россети» занялись повышением эффективности энергокомплекса Дагестана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Landscape horizon fog sunrise sunset wind 778966 pxhere.com

«Россети» занялись повышением эффективности энергокомплекса Дагестана

Сегодня, 00:55ЭкономикаФото: pxhere.com
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