«Россети» занялись повышением эффективности энергокомплекса Дагестана

Васильев напомнил, что летние учения энергетиков «Россетей», которые прошли в Дагестане, оказались очень эффективны и помогли предотвратить аварийные ситуации. Глава региона надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Стороны поговорили об исполнении постановления правительства от 30 апреля 2018 года №534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка», сообщают «Новые известия».

Для улучшения ситуации в энергокомплексе Дагестана «Россети» подготовили ряд предложений. Они должны вывести отрасль на принципиально новый уровень.

Это, например, «Программа снижения потерь». Ее в республике реализуют до 2023, программа затронет все районы. Частично программу профинансируют «Россети», но поддержка властей также будет необходима. Проект станет своего рода продолжением учений энергетиков.

Задача, которая стоит перед «Россетями», – вывести энергетику Дагестана на безубыточность к 2023 году. В противном случае, полагает Ливинский, все усилия окажутся напрасными, а комплекс так и будет пребывать в стагнации.