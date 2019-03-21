Строители новой тагильской школы № 100 не успевают осваивать деньги

Не боюсь в этом признаться, но мы немного отстаем по срокам. Например, не успеваем с заливкой пола. Кирпичные стены внутри здания тоже еще не готовы до конца,сказал замглавы по горхозяйству Владимир Юрченко.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил коллегам собраться еще раз через неделю и решить, по каким направлениям необходимо ускорить работу и что для этого нужно. Уже в ходе сегодняшнего выезд чиновники признали, что одним из первых надо дорабатывать пищеблок, так как на него в первую очередь необходимо получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

В школе № 100 будет актовый зал на 480 человек и пять спортзалов. По поводу последнего факта Владислав Пинаев пошутил, что школа очевидно будет со спортивным уклоном, учитывая личность ее директора - бывшего начальника управления спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских.