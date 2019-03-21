Строители новой тагильской школы № 100 не успевают осваивать деньги

Подрядчики строительства школы № 100 на Муринских прудах в Нижнем Тагиле не успевают осваивать выделяемые деньги. Об этом чиновники заявили в ходе выездного совещания на объект в четверг, 21 марта.
Не боюсь в этом признаться, но мы немного отстаем по срокам. Например, не успеваем с заливкой пола. Кирпичные стены внутри здания тоже еще не готовы до конца,сказал замглавы по горхозяйству Владимир Юрченко.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил коллегам собраться еще раз через неделю и решить, по каким направлениям необходимо ускорить работу и что для этого нужно. Уже в ходе сегодняшнего выезд чиновники признали, что одним из первых надо дорабатывать пищеблок, так как на него в первую очередь необходимо получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
В школе № 100 будет актовый зал на 480 человек и пять спортзалов. По поводу последнего факта Владислав Пинаев пошутил, что школа очевидно будет со спортивным уклоном, учитывая личность ее директора - бывшего начальника управления спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских.
Школу планируют открыть в 1 сентября 2019 года. Генподрядчиком строительства самого современного образовательного учреждения Нижнего Тагила является компания «Урал Инжиниринг» депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кагилева. За разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ и оснащение здания технологическим оборудованием и мебелью компания получит более 850 миллионов рублей.