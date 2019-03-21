УФАС завело дело на главу Новоуральска и его родственников
УФАС Свердловской области завело дело на мэра Новоуральска Александра Баранова, а также его родственников.
По предварительной информации, в период с 2015 по 2017 годы фирмы, принадлежащие родственникам Баранова, выигрывали муниципальные контракты на поставку различных товаров для школ и детсадов Новоуральска. При этом, товары поставлялись по завышенным ценам, а другие предприниматели не допускались к участию в конкурсах. Так, было заключено около двух тысяч контрактов.
Основанием для проверки послужило обращение УФСБ, в котором говорилось, что администрация муниципалитета, руководство детсадов, ИП Егорова, ИП Баранов, ИП Мельников и ООО «Техснаб» нарушали антимонопольное законодательство, пишет ZNAK.
Сообщается, что единственным учредителем ООО «Техснаб» является зять градоначальника, ИП Егорова - супруга мэра, ИП Баранов - их сын.
Помимо этого, дочь Баранова работает главным бухгалтером в школе и детском саду Новоуральска.
С фирмами родственников Баранова муниципалитет заключал контракты на поставку мебели, резины, бумаги, лыж и прочего. В некоторых образовательных учреждениях объем контрактов с фирмами родственников мэра достигал 40-60%.
В администрации Новоуральска пояснили, что данный процент подтверждает, что контракты заключались и с другими поставщиками.