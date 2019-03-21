УФАС завело дело на главу Новоуральска и его родственников

По предварительной информации, в период с 2015 по 2017 годы фирмы, принадлежащие родственникам Баранова, выигрывали муниципальные контракты на поставку различных товаров для школ и детсадов Новоуральска. При этом, товары поставлялись по завышенным ценам, а другие предприниматели не допускались к участию в конкурсах. Так, было заключено около двух тысяч контрактов.