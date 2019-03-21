В России определены три крупнейшие железнодорожные компании

Лидером рейтинга, по итогам 2018 года, продолжает оставаться ФГК, однако компания уступила лидирующие позиции ПГК в объеме перевозок. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что сокращение доли перевозок угля может быть связано с действиями ФАС, ограничившей ФГК в ценообразовании в данном сегменте.

РТК Константина Засова и Константина Синцова, занимающаяся перевозкой зерна и лесных грузов, нарастившая в 2018 году парк почти на 7 тысяч единиц за счет закупки вагонов на вторичном рынке, поднялась на третье место по величине парка управления, став одним из крупнейших российских железнодорожных операторов.

В топ-10 вошла СУЭК, заняв 8 место, «Модум-Транс» заняло 12 место рейтинга. Вместе с тем, СУЭК увеличила перевозки на 27%, «Восток1520» - на 36%, «ВМ-Транс» - на 40%.

Как считает Бурмистров, значимым годом для операторского рынка может стать не 2018-й, а 2019-й, что создаст возможность для выхода крупнейших операторских компаний, не попавших под санкции, на рынки капитала. Может возобновиться обсуждение IPO «Нефтетранссервиса» или РТК, пишет Коммерсант.