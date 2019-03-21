В России определены три крупнейшие железнодорожные компании
В России определены крупнейшие железнодорожные компании, первые позиции заняли ФГК (входит в состав ОАО РЖД), ПГК (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По величине парка управления в тройку лидеров вошла РТК (включающая «Русагротранс» и «Транслес»).
Лидером рейтинга, по итогам 2018 года, продолжает оставаться ФГК, однако компания уступила лидирующие позиции ПГК в объеме перевозок. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что сокращение доли перевозок угля может быть связано с действиями ФАС, ограничившей ФГК в ценообразовании в данном сегменте.
РТК Константина Засова и Константина Синцова, занимающаяся перевозкой зерна и лесных грузов, нарастившая в 2018 году парк почти на 7 тысяч единиц за счет закупки вагонов на вторичном рынке, поднялась на третье место по величине парка управления, став одним из крупнейших российских железнодорожных операторов.
В топ-10 вошла СУЭК, заняв 8 место, «Модум-Транс» заняло 12 место рейтинга. Вместе с тем, СУЭК увеличила перевозки на 27%, «Восток1520» - на 36%, «ВМ-Транс» - на 40%.
Как считает Бурмистров, значимым годом для операторского рынка может стать не 2018-й, а 2019-й, что создаст возможность для выхода крупнейших операторских компаний, не попавших под санкции, на рынки капитала. Может возобновиться обсуждение IPO «Нефтетранссервиса» или РТК, пишет Коммерсант.
Эксперты считают, что 2019 год может стать наиболее выгодным для тех компаний, которые увеличили парк в 2018 году, нежели для тех, кто будет закупать вагоны в 2019 году, на фоне роста цен.