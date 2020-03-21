Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнений работников из-за коронавируса

Об этом он сказал в субботу на совещании по экономическим вопросам. По его словам, будет отслеживаться перевод на удаленный режим. При этом увольнение должно быть крайней мерой. Так, если на предприятии начнутся массовые увольнения, то их будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

Кроме того, проверки будут на предприятиях, если начнут поступать жалобы на задержку заработной платы.

На портале онлайниснпекция.рф будет создан сервис, где для граждан и работодателей будет размещена информация, а также будут работать консультанты, чтобы оперативно получить ответы на все интересующие вопросы.

Также Мишустин отметил, что введенный мораторий на проверки малого и среднего бизнеса не касается деятельности, которая может причинить вред жизни и здоровью людей. При этом, если работодатели не будут выплачивать заработную плату или необоснованно сокращать сотрудников, то мораторий для них будет отменяться.

С целью предупреждения подобных ситуаций правительство будет мониторить ситуацию на рынке, а в первую очередь в городах, где имеются повышенные риски.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил о поручении мониторить ситуации перевода россиян на трехдневную рабочую неделю, так как это может быть признаком проблем с занятостью.