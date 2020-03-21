Три миллиона российских предпринимателей рискуют разориться из-за коронавируса
Сегодня, 15:04ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за трудностей в экономике, связанных с коронавирусом, около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, пишет РБК со ссылкой на ТПП.
Сюжеты: Коронавирус
Вице-президент ТПП Елена Дыбова сообщила, что под угрозой потерять работу 8,6 млн человек. В регионах владельцы каждого третьего предприятия отмечают, что при снижении спроса сможет продержаться ещё один квартал.
Елена Дыбова пояснила, что важно сохранить основную часть бизнеса.
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