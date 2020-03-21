В Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат
Сегодня, 18:39ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вынес предложение дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты для рабoтников прeдприятий всех фoрм сoбственности, соoбщают «Известия».
По мнению парламентария, такая мера позволит смягчить последствия вспышки коронавируса COVID-19 и падения курса рубля. Размер индексации и порядок ее проведения, отмечает Миронов, нужно вынести на обсуждение с Госдумой и Советом Федерации.
Кроме того, депутат предложил ввести дополнительную стимуляцию для предпринимателей, индексирующих зарплаты сотрудникам, в виде снижения нормы начисления социальных страховых взносов.
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