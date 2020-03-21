В Свердловской области ритейлеры увеличили заявки на гречку и макароны в два-три раза
Сегодня, 12:25ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области сообщил о стабильной ситуации на рынке продуктов питания, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
По данным Министерства, ритейлеры увеличили число заявок на муку, гречку и макароны. Увеличение отмечается в два-три раза. В оперативном штабе по коронавирусу заявили, что в магазинах запаса товаров хватит на 40 дней. Повышения цен не предвидится.
В магазинах по всей России наблюдается ажиотаж из-за пандемии коронавируса. Россияне скупают гречку, туалетную бумагу, макароны и продукты длительного хранения.
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