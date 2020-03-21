В Свердловской области ритейлеры увеличили заявки на гречку и макароны в два-три раза

По данным Министерства, ритейлеры увеличили число заявок на муку, гречку и макароны. Увеличение отмечается в два-три раза. В оперативном штабе по коронавирусу заявили, что в магазинах запаса товаров хватит на 40 дней. Повышения цен не предвидится.