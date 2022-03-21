Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко опровергла слухи о дефиците сахара

На совещании во главе с президентом Владимиром Путиным вице-премьер назвала не соответствующей действительности ранее появившуюся информацию об угрожающем России дефиците гречневой крупы и сахара. Об этом пишут «Народные Новости».
Государство обладает достаточными запасами продуктов для того, чтобы полностью удовлетворить спрос на них со стороны населения, заверила Абрамченко. Она напомнила о том, что ажиотаж наблюдался в России во время первой волны пандемии коронавируса.
«Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, — заявила вице-премьер. — Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой».
Экономист Татьяна Крейденко выступила ранее с заявлением о том, что несколько лет тому назад Россия зафиксировала перепроизводство сахара. Ряд предприятий тогда вынужденно остановились, резюмировала эксперт.