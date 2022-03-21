Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко опровергла слухи о дефиците сахара

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко опровергла слухи о дефиците сахара

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко опровергла слухи о дефиците сахара

Вчера, 20:08
Экономика
Фото: pixabay.com
Россиянам не следует опасаться нехватки продовольственной продукции из-за санкционных мер, введенных Западом. Об этом проинформировала вице-премьер-министр страны Виктория Абрамченко.

На совещании во главе с президентом Владимиром Путиным вице-премьер назвала не соответствующей действительности ранее появившуюся информацию об угрожающем России дефиците гречневой крупы и сахара. Об этом пишут «Народные Новости».

Государство обладает достаточными запасами продуктов для того, чтобы полностью удовлетворить спрос на них со стороны населения, заверила Абрамченко. Она напомнила о том, что ажиотаж наблюдался в России во время первой волны пандемии коронавируса.

«Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, — заявила вице-премьер. — Мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой».

Экономист Татьяна Крейденко выступила ранее с заявлением о том, что несколько лет тому назад Россия зафиксировала перепроизводство сахара. Ряд предприятий тогда вынужденно остановились, резюмировала эксперт.

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