О новых правилах продвижения сайтов в Яндекс и Google расскажет Леонид Гроховский

Старые методы поисковой оптимизации теперь не работают. Сайт могут выкинуть с первых мест за покупку ссылок, за «немобилопригодность» и многие другие вещи.

Актуальные тренды 2016 года в продвижении сайтов – это, во-первых, переход на текстовую оптимизацию и, во вторых, более серьезная работа с семантическим ядром, - считает Леонид Гроховский. - Первый тренд связан с тем, что сейчас Яндекс активно борется со ссылками, второй тренд - с растущей конкуренцией между сайтами по схожей тематике. Если раньше в продвижении значимым фактором были ссылки, то теперь – уникальные тексты. Для крупных сайтов, порталов и интернет-магазинов ключевым является автоматизация поискового продвижения.

Леонид Гроховский ( г. Москва) – один из лучших специалистов по SEO России и СНГ. Руководитель учебного центра ТопЭксперт, основатель аналитического сервиса СайтРепорт.РФ. Автор книг «Продвижение порталов и интернет-магазинов», «Руководство по внутренним факторам» и «SEO для бизнеса». В послужном списке Леонида Гроховского более 400 проектов, среди которых хорошо известные бренды, интернет-магазины и популярные сайты.

Для тех, кто хочет быть в курсе последних тенденций, желает освоить новые методы продвижения в поисковых системах, учебный центр Web2win проводит мастер-класс «Продвижение крупных сайтов, порталов и интернет-магазинов». Мастер-класс будет полезен предпринимателям, директорам по маркетингу, интернет-маркетологам.

В программе:

Анализ конкурентов. Методика «Быстрые результат». Методика «Лидер отрасли». Семантическое ядро. Особенности продвижения в eCommerce. Индексация сайта. Автоматизация в продвижении сайта. Продвижение информационных сайтов. Обзор SEO инструментов. Выбор стратегии продвижения.

Подробная программа и регистрация на мастер-класс

Число мест ограничено. Специальная цена действует до 24 апреля.

Организаторы: компания «Web2win» и digital-агентство «Титансофт».

Партнеры: типография «Апрош», гостиница «Октябрьская», digital-агентство «DeltaClick».

Дата и время: 30 апреля (суббота) с 10:00 до 18:00.

Место проведения: Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 17, гостиница «Октябрьская», конференц-зал.

Подробности и регистрация:

(343) 361-25-50, +7 (922) 181-25-50

sveta@web2win.ru