Порядка 900 работников ВГОК в Нижнем Тагиле перейдут на неполную рабочую неделю

Причины: сокращение объемов производства и падение спроса на продукцию ВГОК. Эти меры принимаются в целях сохранения конкурентоспособности предприятия, в целях сохранения рабочих мест и предотвращения массового увольнения работников, сообщают на предприятии.

Тем не менее, на новый режим перейдут далеко не все - менее четверти от сотрудников, занятых сейчас на предприятии. Перемены коснутся тех, кто работает сейчас в режиме стандартной 40-часовой пятидневки. Вместо 40 часовой недели, такие сотрудники будут работать 32 часа.

На неполную рабочую неделю будет переведено порядка 900 человек, это менее четверти от общей численности работников предприятия. Режим распространяется на управление комбината и административно-управленческий персонал структурных подразделений. То есть те люди, которые работают по графику пятидневной рабочей недели. Рабочие, которые работают в режиме непрерывного рабочего графика, на них действие приказа о переходе на неполную рабочую неделю не распространяется пояснила журналистам TagilCity.ru исполняющая обязанности директора по персоналу Марина Щетникова.

То, сколько режим будет действовать на предприятии, зависит от многих факторов, прежде всего – экономических. Однако законом установлен верхний порог продолжительности. Он составляет 6 месяцев с момента введения.

Режим неполного рабочего времени вводится с 30 мая 2016 года. Все работники уведомлены под подпись за два месяца до введения режима. Срок действия режима – до отмены приказом генерального директора, но не более 6 месяцев. Режим будет осуществляться на предприятии в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ заверила Марина Щетникова журналистов TagilCity.ru.

TagilCity.ru напоминает о том, что помимо ВГОК, на неполную рабочую неделю часть своих сотрудников отправит и «Уралхимпласт».