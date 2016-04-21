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Порядка 900 работников ВГОК в Нижнем Тагиле перейдут на неполную рабочую неделю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Порядка 900 работников ВГОК в Нижнем Тагиле перейдут на неполную рабочую неделю

21 апреля 2016, 17:30ЭкономикаПавел Щербина
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