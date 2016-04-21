В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» переводит работников на неполную рабочую неделю

С 18 апреля в ОАО «Уралхимпласт» введен режим неполной занятости: 4-хдневная рабочая неделя с дополнительным выходным днем установлена для 450 работников компании сообщает пресс-служба предприятия.

450 – значительное число работников, но всего на предприятии работает около тысячи человек. Таким образом, примерно половину работников не коснутся перемены.

Официальные представители предприятия заверяют, что переход на неполную рабочую неделю будет проходить в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ. Более того, благодаря участию «Уралхимпласта» в областной программе по снижению напряжённости на рынке труда, сотрудников планируется занять общественными работами.

TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлом году подобные инициативы реализовывались в Нижнем Тагиле на УВЗ. Реализация хозяйственных работ на предприятии столкнулась с критикой со стороны рабочих.

Как сложится ситуация на «Уралхимпласте» - покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru. Напоминаем, помимо перехода на неполную рабочую неделю, на предприятии планируется и сокращение.