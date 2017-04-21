75 ветеранов и вдов участников ВОВ Свердловской области получат в 2017 году новое жилье
21 апреля 2017, 13:30Экономика
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По 1,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий получат 75 жителей Свердловской области – фронтовиков и вдов участников боевых действий в Великой отечественной войне.
2 ветерана и 73 вдовы участников ВОВ в 2017 году получат единовременное пособие в размере более 1,5 млн рублей. Эти средства они смогут потратить на улучшение своих жилищных условий. Всего в регионе будет выделено из федерального бюджета на эти цели около 120 млн рублей.
Из общего списка уже 31 человек определился с выбором нового жилья, остальные подыскивают подходящие варианты.
За последние годы уже 6 000 фронтовиков и вдов участников войны стали новоселами, улучшив свои жилищные условия, сообщает «Уралинформбюро».
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