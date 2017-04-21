75 ветеранов и вдов участников ВОВ Свердловской области получат в 2017 году новое жилье

2 ветерана и 73 вдовы участников ВОВ в 2017 году получат единовременное пособие в размере более 1,5 млн рублей. Эти средства они смогут потратить на улучшение своих жилищных условий. Всего в регионе будет выделено из федерального бюджета на эти цели около 120 млн рублей.