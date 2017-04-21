Первый чемпионат по стратегии и управлению бизнесом прошел на нижнетагильском предприятии УВЗ (ФОТО)
Восемь команд нижнетагильского головного предприятия корпорации УВЗ приняли участие в чемпионате, организованном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, для специалистов и руководителей.
Общезаводской чемпионат проходил в форме тренинга. Основными темами соревнований между участниками стали: стратегическое планирование, формирование долгосрочных планов, взаимодействие различных служб предприятия.
Залогом победы в данном чемпионате являлся навык успешной работы в команде. За ходом борьбы в конкурсе следили директор по персоналу УВЗ Сергей Саранчук и директор центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев.
В каждой сформированной команде были профессионалы, отвечающие за свою специализацию: экономика, аналитика, коммерция, производство, персонал.
В течение двух дней чемпионата соревнующиеся учились правильно принимать управленческие решения, которые помогут им в дальнейшем профессионально осуществлять свою деятельность на предприятии.
Фото: Уралвагонзавод
Каждая команда взяла себе название какой-либо страны. Лидером по итогам чемпионата стала команда «Испания». Второе место заняла – «Швеция». Третью строчку в турнирной таблице чемпионата заняла команда «Италия».
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