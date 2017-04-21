Почему отловленных в Нижнем Тагиле бездомных собак кормили просроченной колбасой? Фонд «Добрые руки» прокомментировал прокурорскую проверку (ФОТО)

В ходе проведения проверки работники прокуратуры отметили следующее: в пищу собакам давали колбасу с истекшим сроком годности, работники фонда не были привиты от бешенства, в отношении вновь отловленных собак не осуществлялись карантинные мероприятия, отсутствовала дезинфекция помещений, где содержались животные, не были разработаны программа производственного контроля и паспорта на отходы I-IV классов опасности, а отходы складировались в не обустроенных местах.

Однако всё ли так однозначно плохо? Журналист портала TagilCity.ru связался с Алёной Казаковой, управляющей приютом для бездомных животных «Четыре с хвостиком», который был открыт в Нижнем Тагиле благодаря стараниям фонда. Она объяснила, что некоторые нарушения происходят из-за сложного финансового положения приюта. Так, многие вещи, например, еду для животных, приют порой получает от неравнодушных граждан:

Да, люди привезли нам эту колбасу с истекшим сроком годности, но после термической обработки её можно есть даже людям, не только собакам. Эта колбаса не была испорчена — она была без плесени, запаха или чего-то подобного, просто просрочена. Её добавляли в кашу. Главное, что животные сыты сказала Алёна Казакова.

На вопрос об отсутствии вакцинации у работников фонда ответила Диана Гордеева, учредитель благотворительного фонда:

У работников, которые работают давно, вакцинация есть. Новые работники, которые пришли в бригаду отлова, ещё не были привиты. Но сейчас работа ведётся, уже поставили первую прививку против бешенства сообщила она журналисту TagilCity.ru.

Претензии прокуратуры об отсутствии карантинных мероприятий к вновь отловленным безнадзорным собакам оказались не совсем понятны работникам фонда. По словам управляющей, у фонда имеется большое карантинное отделение на 15 вольеров. Именно в нём собаки передерживались на карантине.

Что касается проблемы дезинфекции, то здесь суть претензий оказалась в ведении документации и учета:

У нас отсутствовал журнал учёта. А так у нас есть дезинфицирующие средства, которые мы всё время используем, кварцевые лампы. Единственное что, мы не вели этот журнал. Сейчас он у нас уже есть рассказала Алёна Казакова.

Наибольшую сложность для фонда вызвало отсутствие программы производственного контроля и паспортов на отходы. Администрация фонда признала свою вину и поспешила исправить недочёт:

Об этом мы не знали. У нас просто вывозили ТБО, возвращали пустой контейнер. За 7 лет нам ни один специалист не сказал, что на отходы должен быть паспорт. А для его получения надо проводить лабораторные изыскания, то есть, например, взять содержимое кошачьего горшка, провести анализ в лаборатории и получить акт о том, что отходы могут утилизироваться как бытовые I-IV классов. Да, сейчас мы это сделали, но раньше об этом не знали.

Производственный контроль — это очень большая и дорогая программа. Мы живем на деньги, которые нам поступают, и за эту программу пришлось заплатить большую сумму. Программа у нас уже есть, и я предоставила её в прокуратуру, только нам задержали лабораторные изыскания, но, думаю, скоро мы их уже получим, -- объяснила Алёна.

В администрации фонда отметили грамотную работу сотрудников прокуратуры и высказали мнение, что проверка пойдет только на пользу работе их организации:

Проверкой я осталась довольна. Где бы я ни узнавала о том, как приют должен существовать и развиваться, нигде не могла этого найти. Сейчас из первых рук мы узнали, как всё должно быть. Следующая проверка должна пройти намного лучше резюмировала Алёна Казакова.

Такое же мнение высказала и Диана Гордеева:

Как бы это не звучало странно, нам самим хотелось узнать наши недостатки. В своей работе мы руководствуемся тем, чтобы животные были накормлены, здоровы и получали достаточное внимание сказала она.

Также природоохранная прокуратура направила свои усилия на то, чтобы на сайте муниципалитета появлялась актуальная информация об отловленных безнадзорных собаках с указанием адресов пунктов временного содержания. Это необходимо для того, чтобы владельцы потерявшихся животных могли вовремя найти своих любимцев.

Эта информация уже на сайте. Как и было сказано в предписании, мы разместили её на официальном сайте Нижнего Тагила сообщили в пресс-службе мэрии.

Действительно, на сайте администрации можно найти информацию об адресе пункта передержки и ссылку страницу фонда, где собраны фотографии и данные отловленных собак.