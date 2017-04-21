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Почему отловленных в Нижнем Тагиле бездомных собак кормили просроченной колбасой? Фонд «Добрые руки» прокомментировал прокурорскую проверку (ФОТО)
Сюжеты:
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Почему отловленных в Нижнем Тагиле бездомных собак кормили просроченной колбасой? Фонд «Добрые руки» прокомментировал прокурорскую проверку (ФОТО)

21 апреля 2017, 18:50ЭкономикаДенис Таратонов
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