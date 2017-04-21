Удобно работать всем вместе с одним банком!

Для себя я выделил ряд преимуществ Банка «НЕЙВА»:

В итоге уже пять человек из моего окружения открыли счет в

Обслуживаюсь в «Нейве» уже 7,5 лет, за это время открыл здесь несколько своих юридических лиц. Рассказал об акции всему кругу знакомых и друзей. Еще бы! Ведь всем удобнее работать всем вместе, в одном банке! Отличный банк, очень грамотные сотрудники, оперативное обслуживание — просто здорово! делится своим мнением об акции и о банке в целом Хлыбов Юрий Николаевич, директор «Урал-Регион» ООО (г. Екатеринбург).

Я исхожу из их интересов исключительно. Я сама знаю все пакеты РКО, которые есть в банке, и могу легко посоветовать тот, который им именно нужен, исходя из их потребностей. Пакеты — это вообще очень удобно, уже в „Базовый“ включены 30 внешних платежек, и по опыту, все, кто на этом пакете — укладываются в это количество. Отличная акция «Приведи друга»! Возможность привести новых клиентов не с улицы, а проверенных людей, по рекомендациям друзей и знакомых методом „сарафанного“ радио.Для меня, как бухгалтера моих клиентов, важно, чтобы платежи уходили быстро. Здесь банку «Нейва» просто нет равных — моментальные платежи, а еще и до 22.00! Хочу отметить хорошие условия в расчетно-кассовом обслуживании, удобный, интуитивно-понятный интерфейс в интернет-банке. Не с каждым банком удается плодотворно сотрудничать, а с «Нейвой» как-то сразу сложилось с легкой руки Скрябина Луиза Борисовна, директор ООО ПБ (г. Нижний Тагил), представляя услугу уполномоченной бухгалтерии и зная все животрепещущие вопросы, которые стоят перед бизнесами, рекомендует Банк «НЕЙВА».

Рекомендую друзьям, знакомым сотрудничать с Банком «НЕЙВА». Удобное и быстрое обслуживание, дешевле, чем в даже госудасртвенных банках, и можно получить кредит на бизнес-нужды. Интернет-банк просто самый лучший, все понятно даже тем, кто не обладает глубокими познаниями в сфере компьютерных технологий. Своим клиентам — а я обслуживаю более 70 предприятий, и 30 из них уже в «Нейве» — я на своем аккаунте все показываю и рассказываю, на «живых» примерах» говорит, предоставляя подобную услугу своим клиентам в Екатеринбурге, Сальникова Ольга Галимзяновна, директор КА «Урал-Перспектива».

Мы рады, что обслуживание в Банке «НЕЙВА» так нравится нашим клиентам, что они готовы рекомендовать его своему ближнему кругу — и акция «Приведи друга!» вот уже который год дает дополнительные выгоды! Подключайтесь к акции, работайте все вместе в одном банке — и зарабатывайте на банке еще больше!