Нижний Тагил ожидает рассмотрения заявки на статус ТОР к маю 2018 года (ВИДЕО)

Накануне Нижний Тагил получил ответ от министерства экономического развития РФ по поводу заявки на получение городом статуса ТОР .

Начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города Каринэ Геворгян сказала, что администрация города надеется на скорейшее рассмотрение заявки Нижнего Тагила на федеральном уровне к маю-июню 2018 года.