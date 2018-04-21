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Нижний Тагил ожидает рассмотрения заявки на статус ТОР к маю 2018 года (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Нижний Тагил ожидает рассмотрения заявки на статус ТОР к маю 2018 года (ВИДЕО)

21 апреля, 10:30Экономика
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