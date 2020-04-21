Михаила Мишустина попросили наложить запрет на предоставление скидок в магазинах
Несколько российских ассоциаций, сельхоз предприятия и производители продуктов попросили Михаила Мишустина запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. Они написали премьер-министру коллективное обращение, сообщают «Ведомости».
Как говорится в письме, это решение позволит поставщикам сохранить свои доходы, которые находятся под угрозой из-за роста расходов на фоне экономического кризиса в России.
В обычных условиях торговые сети проводят промоакции для привлечения покупателей. Это позволяет выводить новые продукты на рынок, а также поддерживать спрос при низкой покупательской способности. Однако на данный момент использование этих методов вредит участникам рынка.
Кроме того, предприятия отрасли просят и о других мерах поддержки. В частности, это увеличение объема краткосрочного льготного кредитования и отказ от требований по цифровой маркировке на молочных продуктах и бутилированной воде на время кризиса. Отдельно предлагается обязать торговые сети не накладывать штрафы и неустойки за срывы сроков поставки продуктов питания.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что роста цен в России не наблюдается. Кроме того, производители и поставщики продуктов призывали власти вернуть практику использования продуктовых карточек, которые выдаются наименее обеспеченным слоям населения.