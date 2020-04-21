Свердловские депутаты одобрили увеличение бюджета региона на 6,3 миллиарда рублей

Таким образом, прогноз по доходам будет увеличен на 6,3 млрд рублей. Это станет возможным благодаря поступлениям из федерального бюджета. Эти средства направят на выплату детских пособий, на оснащение медучреждений для оказания помощи больным коронавирусом, на выплаты учителям за классное руководство и на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».