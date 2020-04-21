Свердловские депутаты одобрили увеличение бюджета региона на 6,3 миллиарда рублей
Сегодня, 16:45ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали внесение изменений в региональный бюджет, пишет justmedia.
Согласно принятым корректировкам, доходы бюджета составят более 273,4 млрд рублей, расходы — около 302,9 млрд рублей, объем дефицита не изменится и составит 29,4 млрд рублей.
Таким образом, прогноз по доходам будет увеличен на 6,3 млрд рублей. Это станет возможным благодаря поступлениям из федерального бюджета. Эти средства направят на выплату детских пособий, на оснащение медучреждений для оказания помощи больным коронавирусом, на выплаты учителям за классное руководство и на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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