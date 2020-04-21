В Нижнем Тагиле за 1,7 миллиона рублей отремонтируют ветлабораторию
Сегодня, 11:56ЭкономикаФото: pixabay.com
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На капитальный ремонт химико-токсикологического отдела, административных помещений и коридора ветлаборатории в Нижнем Тагиле планируется потратить порядка 1,7 миллиона рублей. Согласно документам закупки, подача заявок закончилась 20 апреля, сейчас идёт работа комиссии.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Аукцион был размещён 9 апреля департаментом госзакупок Свердловской области, а заказчиком является Нижнетагильская зональная ветеринарная лаборатория. Согласно техзаданию, работы по ремонту должны быть закончены до 31 мая.
В помещениях планируется капитальный ремонт с заменой окон, установкой на них решёток, а также ремонт стен, потолка, установка противопожарных дверей.
Напомним, вчера стало известно, что АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле разместил закупку на поиск подрядчика для ремонта цеха 562. Начальная цена контракта — 6,1 миллиона рублей. В ходе аукциона было подано две заявки. Контракт был заключен с компанией, которая предложила отремонтировать цех за 5,9 миллиона рублей.
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