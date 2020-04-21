В Нижнем Тагиле за 1,7 миллиона рублей отремонтируют ветлабораторию

Аукцион был размещён 9 апреля департаментом госзакупок Свердловской области, а заказчиком является Нижнетагильская зональная ветеринарная лаборатория. Согласно техзаданию, работы по ремонту должны быть закончены до 31 мая.

В помещениях планируется капитальный ремонт с заменой окон, установкой на них решёток, а также ремонт стен, потолка, установка противопожарных дверей.