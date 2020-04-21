В России могут перестать выпускать ряд жизненно важных лекарств
Сегодня, 22:19ЭкономикаФото: 1MediaInvest
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Российские фармкомпании могут прекратить выпуск некоторых лекарств, входящих в список жизненно важных препаратов. Причина этому — низкая максимально допустимая цена и нерентабельности производства, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
По информации издания, о прекращении выпуска лекарств Минпромторг РФ уведомили «Дальхимфaрм», «Озон фaрмацевтика», «Биoсинтез» и «Фaрмстандарт». В список препаратов вошли парaцетамол, рaствор глюкoзы, обезбoливающее ибупрoфен, антигистaминное срeдство димeдрол и другиe.
В компаниях отмечают, что, например, цена парацетамола ограничена в 10,1 рублей, а стоимость производства при этом 16,46 рубля. Ибупрофен нельзя продавать дороже 12,05 рубля за упаковку, а ее выпуск выходит в 17,21 рубля.
Такая разница, по словам фармкомпаний, произошла из-за повышения стоимости зарубежных компонентов лекарств на фоне падения курса рубля и мировой пандемии коронавируса.
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